بشرى سارة .. جهة حكومية تقرر صرف مكافأة مالية قبل عيد الاضحئ

أصدرت الشركة الليبية للموانئ، قرارًا بشأن منح مكافأة مالية لكل العاملين المستمرين في اداء أعمالهم خلال شهر يونيو لسنة 2023 .

وبحسب القرار تمنح مكافأة مالية (عيدية بمناسبة عيد الأضحى المبارك بصافي مبلغ وقدره (1000 دل) فقط ألف دينار لكل عامل من العاملين المستمرين في أداء اعمالهم خلال شهر يونيو (6) لسنة 2023م على ان تصرف مع مرتب شهر يونيو (6) لسنة 2023م.

وتتحمل الشركة الضرائب وكافة الاستقطاعات المالية المستحقة على المكافأة المالية المقررة بالمادة الأولى من هذا القرار.

ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ووجه جهات اختصاص وضعه موضع التنفيذ.