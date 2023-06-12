مجلس النواب يصوت بالأغلبية على مشروع عدم المساس بالثروات السيادية

أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، على التصويت بالأغلبية على تفويض عقيلة صالح بتشكيل لجنة للتواصل مع الأطراف السياسية لأخذ ملاحظاتهم بشأن القوانين الانتخابية.

وأشار الى أن عقيلة قدم إحاطة بشأن مخرجات لجنة 6+6 وأجل هذا البند لحين استلام القوانين من اللجنة بشكل رسمي.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، على أنه جرى التصويت بالأغلبية على أن تُشكل هيئة الرئاسة لجنة تتكون من المناصب السيادية المنقسمة من الجانبين وخبراء ولجان مختصة لوضع تعديلات قانونية لمتابعة التوزيع العادل للثروات ومنع استخدامها في الأغراض السياسية.

ولفت بليحق، الى انه جرئ التصويت بالأغلبية على مشروع قرار بشأن عدم المساس بالثروات السيادية.