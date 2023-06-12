مصراتة.. احباط تهريب كميات كبيرة من الوقود مخبأة داخل حاويات

أحبطت قوة العمليات المشتركة بالتعاون مع مركز جمرك المنطقة الحرة مصراتة، محاولة تهريب كمية كبيرة من الوقود السائل نوع (ديزل)، كانت مخبأة داخل حاويات معدة للتصدير من الحضيرة الجمركية بالميناء المنطقة الحرة.

وضبطت هذه الكمية من الوقود المهرب خلال عمليات التفتيش الروتينية التي تقوم بها القوة بالتعاون مع مركز جمرك ميناء المنطقة الحرة مصراتة.

و بلغ عدد الحاويات المضبوطة 20 حاوية بحجم 20 قدم، تحوي بداخلها خزانات معدة لتهريب الوقود بسعة 20 ألف لتر، بعد أن جرى تقديم المستندات الخاصة بها على أنها تحوي زيوت مستعملة.