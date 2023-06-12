عقب الكهرباء والموانئ.. شركة ليبية تقرر صرف مكافأة مالية لجميع العاملين

أعلن الشركة الليبية للحديد والصلب، اليوم الاثنين عن صدور قرار بصرف مكافأة مالية مقطوعة قيمتها 1500 دل. للعاملين بالشركة كافة .

وبحسب قرار الشركة الليبية للحديد والصلب، قرر مجل الادارة صرف مكافأة مالية مقطوعة قيمتها 1500 دل، لجميع العاملين بالشركة، بمن فيهم العمالة غير الوطنية من المسلمين وممن تقيم أسرهم معهم.

ويأتي القرار بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا جميعا باليمن والخير والبركة.

الشركة العامة للكهرباء :

وأصدر محمد المشاي رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، عن منح العاملون بالشركة العامة للكهرباء مكافأة مالية بصافي مبلغ 1200 د.ل تقديرا لمجهوداتهم التي بذلوها مما ساهم في تحسين مستوى الخدمات وأدى الى استقرار الشبكة العام.

الشركة الليبية للموانئ :

وأصدرت الشركة الليبية للموانئ، قرارًا بشأن منح مكافأة مالية لكل العاملين المستمرين في اداء أعمالهم خلال شهر يونيو لسنة 2023 .

وبحسب القرار تمنح مكافأة مالية (عيدية بمناسبة عيد الأضحى المبارك بصافي مبلغ وقدره (1000 دل) فقط ألف دينار لكل عامل من العاملين المستمرين في أداء اعمالهم خلال شهر يونيو (6) لسنة 2023م على ان تصرف مع مرتب شهر يونيو (6) لسنة 2023م.