برلماني ليبي: إغلاق الحقول النفطية غير مستبعد لهذا السبب

ناقش البرلمان الليبي في جلسته المنعقدة، الاثنين، في مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، العديد من البنود، منها القوانين الانتخابية وآلية توزيع موارد الدولة.

وعقدت الجلسة برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول للرئيس السيد فوزي النويري والنائب الثاني للرئيس السيد مصباح دومة.

في الإطار ذاته، قال البرلماني عصام الجهاني، إن جلسة البرلمان المنعقدة اليوم تناقش آلية توزيع الموارد.

وأضاف الجهاني في حديثه مع “سبوتنيك”، أن الحكومة الحالية أساءت استخدام موارد الدولة، ما دفع البرلمان لمناقشة الأمر، والعمل على الحد من إهدار أموال الدولة وسوء توزيعها.

وتابع البرلماني الليبي: “عملية إغلاق الحقول النفطية مرة أخرى غير مستبعدة، إن كان هي الخيار الوحيد، لكن نعمل في الوقت الراهن على بدائل أخرى منها تشكيل لجنة لبحث الآليات اللازمة بشأن توزيع موارد الدولة، وعدم اقتصار الأمر على الشكل السياسي”.

ولفت إلى أن العديد من المدن تعاني بشكل كبير من عدم توافر حتى الخدمات الطبية، والمواد الأساسية، في حين تتمتع بعض المدن الأخرى بمزايا أكثر، وتنفق الأموال بشكل غير عادل من قبل الحكومة الراهنة.