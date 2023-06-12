“العابد” يفصح عن أسباب ترحيل العمالة المصرية المدة الماضية ببنغازي .. وإجراءات دخولهم إلى ليبيا

كشف وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” في تصريح لبرنامج فلوسنا بخصوص العمالة المصرية الذي تم طردهم المدة الماضية من بنغازي سيراً على الأقدام إلى مصر ، حيث أكد على دخولهم بشكل غير شرعي لليبيا وتم إعادة ترحيلهم ..

وتابع بالقول: أن الفيزا متاحة للعمالة المصرية ، في حال توفر للعامل عقد عمل وموافقة من وزارة العمل والتأهيل ومصلحة الجوازات والجنسية ، يدخل إلى الأراضي الليبية بطريقة رسمية ولكن هناك جهات أخرى تساهم في دخولهم بطريقة غير شرعية خصوصا المطارات التي ليست تحت سيطرة حكومة الوحدة الوطنية ..

وأفاد بالقول: نحن نرى أن طرق دخول العمالة المصرية سهلة ولكن هي تراها صعبة لوجود تحاليل صحية وفحص طبي من مختبرات حكومية معتمدة من وزارة الصحة في بلد العامل ويتم اعتمادها كذلك في السفارة الليبية في بلد العامل ..

وتابع: يتهرب بعض العمال من هذه الإجراءات والتحاليل ، وغالباً أن من يتهرب من الإجراءات يكون مصابا بمرض أو من بعض الرسوم يتم دفعها بخصوص التحاليل .

وأكد على أن المطارات الرسمية داخل نطاق حكومة الوحدة الوطنية لم يدخل عن طريقها أي عامل بطريقة غير شرعية من خلال مباحث الجوازات وغيرها من الجهات المختصة .

وأفاد بخصوص احتكار شركة الاتحادية للتأمين للقيام بالتأمين للعمالة أن الشركة ليبية مساهمة وليست مصرية وتم الاعلان بالخصوص عن طريق الوزارة ، مضيفاً أن دخول الأجانب إلى ليبيا مهما “إختلفت تخصصاتهم” بدون تأمين صحي في حال تعرضه لأي خلل أو حادث عرضي سيحتل سرير بالمستشفى العام لفترة ما ويُحرم المواطن منه ، فلذلك لا بد معالجة العامل في مصحة خاصة بالمقابل .

وتابع: عرضنا اعلان بخصوص شركات التأمين بشروط وهذه الشركة الوحيدة التي قبلت بشروط الوزارة وتتمثل في تأمين موظفي الوزارة والجهات التابعة لها ، مؤكداً أن العقد مجاني ودفع بالمقابل لموظفي الوزارة .

وأكد بالقول: 270 موظف وأسرهم تم توفير تأمين لهم ، ولا يوجد باب في الميزانية العامة يغطي قيمة التأمين ،

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