«الخليج العربي» تُعلن زيادة الإنتاج بحقل البيضاء النفطي

أعلنت إدارة شركة الخليج العربي للنفط ” أجوكو”، زيادة إنتاج البئر «C18-47» بحقل البيضاء النفطي الواقع جنوب مدينة مرادة، إلى 700 برميل نفط يومياً، بزيادة 110 براميل.

وقالت الشركة في بيان لها، إن ذلك جاء بعد تنفيذ أعمال تأهيل للبئر شملت تنظيف قاعها، بواسطة النيتروجين وتحميض الطبقات المنتجة فيها.

وأشارت شركة الخليج العربي إلى إن تلك الأعمال تأتي في إطار تكثيف عمليات تأهيل الآبار المغلقة أو التي انخفض معدل إنتاجها لأسباب فنية، والعمل على المحافظة على معدلات الإنتاج الحالية ومحاولة رفعها حسب الإمكانات المتاحة، والتركيز على زيادة الإنتاج بشتى الطرق بعد دراسة عدد من الآبار ووضع تصاميم وبرامج تحدد العمليات المطلوبة لهذه الآبار لزيادة إنتاجها.

