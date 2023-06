انطلاق معرض الصناعات التركية ببنغازي

افتتح عميد بلدية بنغازي صقر بوجواري وسفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، الاثنين، “معرض الصناعات التركية” بمدينة بنغازي، وهو الحدث التركي الاقتصادي الأول في شرق ليبيا منذ عام 2011.

وبحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، يشارك في المعرض 38 شركة تركية و65 رجل أعمال تركي، ويستمر 4 أيام تحت رعاية المجلس البلدي لمدينة بنغازي.

ومن بين الشركات التركية المشاركة في المعرض “رويال مكاترونيك” المتخصصة في صناعة الآلات، و”سكايميكس” التي تعمل في مجال صناعة محطات خلط الخرسانة، و”اغروجان” للخدمات الزراعية، و”هروز دمير” لتصنيع المعادن، إضافة لشركة “كارانفيل” للخدمات اللوجستية.

ويقدم المعرض منتجات ذات صناعة تركية منها الأثاث ولوازم المنازل والأجهزة الكهرومنزلية والمواد الطبية والغذائية والمنتجات الزراعية والمشغولات المعدنية وقطع غيار السيارات والمعدات والزيوت ومواد التجميل، وفق مراسل الأناضول.

ووصف السفير يلماز المعرض بأنه “خطوة مهمة على طريق وصول الشركات التركية إلى المكانة التي تستحقها في شرق ليبيا وإحياء العلاقات التجارية”.

وفي تصريح لوكالة “الأناضول” على هامش الافتتاح، قال يلماز إن المشاركة المكثفة للشركات التركية ورجال الأعمال الأتراك في المعرض “علامة على الثقة التي نوليها للاقتصاد الليبي والأهمية التي نوليها لتنمية ليبيا دون تمييز بين مناطقها”.

وشكر يلماز سلطات المنطقة الشرقية على استضافة المعرض وأكد على الروابط التاريخية والاجتماعية المشتركة مع ليبيا الممتدة لأكثر من 500 عام.

وأعرب عن ثقته بأن “هذا المعرض سيشكل نقطة تحول حاسمة لإحياء أنشطة قطاعنا الخاص في المنطقة الشرقية لليبيا وسيضيف بعدًا جديدًا لتنمية المنطقة”.

وأردف :”نريد أن نعكس قوتنا المشتركة الناشئة عن هذه الروابط على تعاوننا في مختلف المجالات، وخاصة في التجارة”.

بدوره، لفت رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى قرنفيل، إلى أن ليبيا وبحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي “تعد بوابة إفريقيا المفتوحة على العالم وبوابة العالم المفتوحة على إفريقيا”.

وأفاد بأن بنغازي المطلة على البحر المتوسط هي ثاني أكبر مدينة في ليبيا، وإحدى مراكز الجذب من حيث الاستثمار.

وأشار إلى أنه يمكن لرجال الأعمال الأتراك الذين يمتلكون خبرات كبيرة الاستفادة من الفرص الاستثمارية في ليبيا لسد احتياجات هذا البلد في مجالات مختلفة، والمساهمة في تنميتها في الوقت ذاته.

ومطلع فبراير 2022، قال قرنفيل معلقا علي زيادة صادرات بلادة إلى ليبيا إنه “في حال إنشاء سوق تركي في بنغازي الليبية (شرق) وتنظيم معارض وزيادة الرحلات الجوية يمكن أن تنمو الصادرات بثلاث خانات”.

وأشار قرنفيل حينها إلى “ضرورة التركيز على بنغازي شرقي ليبيا والأسواق التي لم يشارك فيها الأتراك بمنتجاتهم وخدماتهم من قبل” موضحا أن “تركيا تحتل المركز الثالث بين البلدان الأكثر تصديرا للمنتجات إلى الشرق الليبي والسلطات هناك تريد أن تكون الأولى”.

فيما ذكر المدير التنفيذي للمعرض مسعود أكبنار، أن معرض بنغازي تشارك فيه 38 شركة تركية بعروض في مختلف المجالات، منها شركات بناء ونفط وصحة وأغذية وملابس وغيرها، وفق وكالة الأنباء الليبية الرسمية.

وأوضح أكبنار أنه “وجد كل الترحيب والدعم لإقامة المعرض الذي يقام لأول مرة في بنغازي منذ 2011” مشيرا إلى “وجود فرص عديدة أمام الشركات التركية للاستثمار عن طريق التعاون مع رجال الأعمال الليبيين”.

ويهدف المعرض المستمر حتى الخميس المقبل، إلى تعزيز التعامل التجاري بين رجال الأعمال الليبيين ونظرائهم الأتراك.

وتشهد الشركات التركية في ليبيا نشاطا ملحوظا واهتماما تجاريا متزايدا، تضاعف بافتتاح جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية (موصياد) فرعا لها بالعاصمة طرابلس في 16 مايو 2022.

