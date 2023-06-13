تراجع الدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 13 يونيو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8162 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1988 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0465 دينار، والدولار الكندي 3.6075 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2035 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2842 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3113 دينار، والدينار التونسي 1.551 دينار، والدرهم المغربي 0.4757 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: