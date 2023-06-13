ارتفاع أسعار النفط وسط ترقب القرارات النقدية العالمية.

سنغافورة 13 يونيو 2023 (وال) – سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا اليوم الثلاثاء وسط سعي المستثمرين لاغتنام فرصة التراجع الحاد الذي شهدته أمس، إلا أن الزيادة جاءت محدودة بسبب استمرار حالة الحذر التي يشعر بها المستثمرون قبل صدور قرارات السياسة النقدية المرتقبة من البنك المركزي الأمريكي وبنوك مركزية أخرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 72.00 دولارا للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 67.19 دولار للبرميل.

وكان الخامان القياسيان تراجعا بنحو ثلاثة دولارات للبرميل أمس الإثنين وسط تركيز المحللين على نمو الإمدادات العالمية والمخاوف المرتبطة بالطلب قبيل بيانات رئيسية للتضخم، والاجتماع الذي سيعقده المركزي الأمريكي على مدار يومين وينتهي غدا الأربعاء. (وال- سنغافورة)

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