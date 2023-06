“التومي” و”المبروك” يبحثان موعد لانطلاق تنفيذ مشاريع الصيانة لخطوط ومحطات الكهرباء لبلدية مرزق

بحثت اللجنة العليا لعودة الحياة برئاسة وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” وعضوية “وزير المالية” خالد المبروكة” بحكومة الوحدة الوطنية ، مع عميد بلدية مرزق ومجلس الحكماء والأعيان والجمعية العمومية لأهالي المدينة المشروعات المنفذة من قبل الحكومة في المنطقة، وتحديد موعد لانطلاق تنفيذ مشاريع الصيانة لخطوط ومحطات الكهرباء لمرزق.

وأكّد “التومي” على أهمية توحيد الجهود في كل الملفات على المستوى الحكومي والمحلي والدولي وضرورة العمل على مشاريع البنية التحتية والتعافي الاقتصادي وملف المياه والبيئة لتسريع عودة عملها بشكل طبيعي بما في ذلك ملفات الصحة والتعليم والخدمات المصرفية وغيرها.

من جهته أشار “المبروك” إلى أن الحكومة ستقوم بتقديم كل التسهيلات اللازمة لإعادة الأعمار في مرزق ومعالجة الأوضاع الوظيفية والمالية للموظفين.

