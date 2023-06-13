” التومي ” يحدد موعد لانطلاق تنفيذ مشاريع الصيانة لخطوط ومحطات الكهرباء في مرزق

مرزق 13 يونيو 2023 (وال) ـ بحث وزير الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” خلال اجتماعه الثاني في مدينة مرزق، المشروعات المنفذة من قبل الحكومة الوطنية في المنطقة، وتحديد موعد لانطلاق تنفيذ مشاريع الصيانة لخطوط ومحطات الكهرباء لمرزق.

وكان ذلك الاجتماع ،بحضور وزير المالية “خالد المبروك”،وبحضور ممثلين عن مجلس الحكماء والأعيان و الجمعية العمومية لأهالي مرزق وعميد بلدية مرزق.

وأكّد “التومي” على أهمية توحيد الجهود في كل الملفات على المستوى الحكومي والمحلي والدولي وضرورة العمل على مشاريع البنية التحتية والتعافي الاقتصادي وملف المياه والبيئة لتسريع عودة عملها بشكل طبيعي بما في ذلك ملفات الصحة والتعليم والخدمات المصرفية وغيرها.

ووضح وزير المالية إلى أن الحكومة ستقوم بتقديم كل التسهيلات اللازمة لإعادة الإعمار في مرزق ومعالجة الأوضاع الوظيفية والمالية للموظفين. (وال ـ مرزق)

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