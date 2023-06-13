اقتصاد

خاص.. صدى تتحصل على أسماء مجلس الإدارة الجديد للمصرف التجاري

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على أسماء مجلس الإدارة الجديد للمصرف التجاري الذي تم اليوم اعتماده من قبل الجمعية العمومية .

ويتمثل في خالد خليفة الحاسي رئيساً وبعضوية علي أبو صلاح ونجيب رحيل ، وأسامة الشكري ، ومحسن عبد الواحد وأحمد يوسف شعيب وطارق جاب الله ، وعبد الكريم الشحاطي وسالم السيوي وعبد الرزاق زريبة وأحمد فتحي أحمد .

وتم اختيار علي ذياب محمد ذياب رئيساً للمراقبة بالمصرف وبعضوية صالح ادريس ومسعود الكيلاني ، وطارق محمود احتياطياً وياسر بوظهير احتياطياً .

وتم اختيار الرقابة الشرعية وتتمثل في أسامة ديزة رئيساً وعبد الحميد سليمان عضواً وخالد علي عضواً ومحمد محمود عضواً.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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