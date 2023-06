أسعار الذهب ترتفع وسط ترقب قرار الفدرالي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب عالميًا، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء ، مع انخفاض الدولار الأمريكي، وذلك بعد تراجعها في نهاية التعاملات الأخيرة بأكثر من 7 دولارات.

يأتي ذلك في حين، يترقب المتعاملون صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق اليوم وقرار الفدرالي الأميركي غداً بشأن السياسة النقدية.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1960.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 0426 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1974.60 دولار، كما تراجع الدولار 0.2% مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 24.1395 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.5% إلى 994.47 دولار، وزاد البلاديوم 0.9% إلى 1361.62 دولار.

وبحسب خدمة “فيدووتش” التابعة لمجموعة “سي.إم.إي”، يتوقع المتعاملون بنسبة 81% أن يبقي مجلس الفدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما يتوقع 19 بالمئة منهم رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وسيعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفعها بمقدار 25 نقطة أساس، لكن من المتوقع أن يستمر بنك اليابان، الذي سيعلن قراره يوم الجمعة، في سياسة التيسير النقدي.

