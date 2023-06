“الحويج” يُوجه بإعداد قرار تحديد سعر رغيف الخبز ومتابعة تنفيذه فور اعتماده

وجّه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” الإدارات المختصة بالوزارة لإعداد قرار تحديد سعر رغيف الخبز ومتابعة تنفيذه فور اعتماده من الجهات المختصة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير أمس الاثنين مع المدير العام المكلف للديوان الليبي للحبوب “حسين العمامي” ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك “مرعي الدرسي” ورئيس نقابة الخبازين ‘امحمد أبوخريص”.

وشدد “الحويج” على ضرورة متابعة تنفيذ القرار فور اعتماده بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي وكافة الجهات الرقابية والضبطية، وإلزام المخابز بكافة المناطق بتطبيق ضوابط وشروط صناعة رغيف الخبز وفق القرار.

