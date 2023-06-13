خاص.. السيولة يسلم 50 مليون إلى فروع الجمهورية والوحدة والصحاري بالمناطق

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن تسليم 30 مليون إلى فروع الجمهورية بالجنوب ، و10 مليون لفروع الصحاري بالجنوب ،و10 مليون إلى فروع الوحدة بالجبل الغربي .

وتتمثل فروع الجمهورية في القرضابية 3.300 مليون ، والديسة 3 مليون، وبرقن 3 مليون ، سبها 3.2 مليون ، وادي عتبة 2.5 مليون ، أم الأرانب 2.5 مليون ، مرزق 2.5 مليون ، تراغن 2.5 مليون ، الكشاف 2 مليون ، أوباري 3 مليون ، غدوة مليون ، زويلة 1.5 مليون .

والصحاري سبها 4 مليون ، بنت بيه 2 مليون ، الغريفة 2 مليون ، براك 2 مليون.

والوحدة يفرن 2 مليون، الزنتان 2 مليون ، الرياينة مليون ، بئر الغنم مليون ، الحرابه مليوت ، تيجي مليون ، الجوش مليون ، جادو مليون .

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