تغيير ملحوظ.. في اسعار الخضروات و الفواكه في ليبيا اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

ننشر اسعار الخضروات و الفواكه في السوق المحلي في ليبيا اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023.

حيث شهدت الخضروات اليوم الثلاثاء انخفاض ملحوظ في معظم المنتجات تقريباً، عدا ارتفاع في كُلاً من الفلفل الأحمر والثوم، واستقرار في باقي المنتجات.

فيما شهدت الفواكه استقرار في معظم المنتجات وانخفاض فقط في التفاح الإيطالي والعنب التركي وارتفاع في الموز والكمثرى

وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .

وفيما يلي قائمة اسعار الخضروات و الفواكة في السوق المحلي في ليبيا اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 :