أسعار الذهب في ليبيا اليوم الثلاثاء 13 يونيو 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الثلاثاء) 13/06/2023م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

سعر كسر الذهب اليوم :

▪️لما تبيع :

▪️كسر ذهب 18 ب242.00 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب282.3 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب295.55 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب322.7 دينار سعر الذهب المستعمل اليوم:

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء

ب280 ~295 دينار

▪️ذهب مستعمل 21

ب320 ~340 دينار سعر الذهب الجديد :

▪️ذهب جديد 18

ب325 ~345 دينار

▪️ذهب جديد 21

ب355 ~370 دينار سعر الفضة اليوم:

▪️فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️لما بتشري : ▪️فضة جديدة :

▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي