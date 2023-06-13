بحث آلية توحيد عمل المصرف الريفي

البيضاء 13 يونيو 2023 (وال) – اجتمع رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عمر عبدربه بمقر مكتبه بمدينة بنغازي بمدير إدارة الفروع بالمصرف الريفي بالمنطقة الشرقية ومدراء الإدارات.

وناقش رئيس ديوان المحاسبة خلال الاجتماع أمس الإثنين آلية عمل هذه المؤسسة التمويلية وما طرأ عليها من مشاكل وصعوبات جراء الانقسام المؤسسي والجهود المبذولة لتوحيدها .

وحث الدكتور عمر عبدربه على تفعيل دور هذه المؤسسة التمويلية لمنح القروض لذوي الدخل المحدود في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني وإنشاء وإدارة المشاريع الاستثمارية التي بدورها تحرك عجلة الاقتصاد الوطني.

وقام مدير إدارة الفروع بالمصرف الريفي بالمنطقة الشرقية والسادة مدراء الإدارات نيابة عن كافة العاملين بالمصرف الريفي على مستوى المنطقة الشرقية بتقديم شهادة شكر وتقدير ودرع الوفاء لرئيس الديوان على الدعم اللامحدود الذي قدمه للعاملين بالمصرف . (وال – بنغازي)

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