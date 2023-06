أسعار النفط ترتفع بعد تراجع حاد

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً طفيفاً في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد التراجع الأخير لتعوض بعضًا خسائرها يوم أمس.

يأتي ذلك وسط سعي المستثمرين لاغتنام فرصة التراجع الحاد الذي شهدته أمس، إلا أن الزيادة جاءت محدودة وسط استمرار حالة الحذر قبل قرارات السياسة النقدية المرتقبة من مجلس الاحتياطي الفدرالي وبنوك مركزية أخرى.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً أو 0.2%إلى 72.00 دولاراً للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 7 سنتات أو 0.1% إلى 67.19 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وتراجع الخامان القياسيان بنحو 3 دولارات للبرميل أمس الاثنين وسط تركيز المحللين على نمو الإمدادات العالمية والمخاوف المرتبطة بالطلب قبيل بيانات رئيسية للتضخم والاجتماع الذي سيعقده الفدرالي الأميركي على مدار يومين وينتهي غداً الأربعاء.

ويتوقع معظم المراقبين أن يبقي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الخاص بالسياسة.

وتعزز عمليات رفع الفائدة من قوة الدولار مما يجعل السلع المقومة به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى ويلقي بثقله على الأسعار.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية أخرى يوم الخميس لكبح التضخم.

وفي الصين أثارت بيانات اقتصادية مخيبة للآمال الأسبوع الماضي المخاوف بشأن نمو الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم، الأمر الذي محا الارتفاع الذي شهدته الأسعار بعد تعهد السعودية بخفض إنتاجها النفطي بمليون برميل إضافية يومياً في يوليو تموز.

