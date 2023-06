“الدبيبة” و”الكبير” يشاركان في احتفالية اعتماد القوائم المالية لمؤسسة الاستثمار لعام 2019 التي لم تعتمد أو يصادق عليها منذ 15 عاما

رئيس الوزراء رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار “عبد الحميد الدبيبة” يشارك اليوم الثلاثاء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي وعضو مجلس الأمناء “الصديق الكبير” في احتفالية المؤسسة الليبية للاستثمار لاعتماد القوائم المالية لمؤسسة الاستثمار لعام 2019، بشأن المصادقة على بيانات القوائم المالية لشركة (EY) الدولية للمصادقة والتدقيق، والتي تعتبر إحدى أكبر خمس شركات على مستوى العالم في هذا المجال.

وأكد “الدبيبة”، في كلمته، على ضرورة المضي قدما في الخطة المعدة بشأن المؤسسة الليبية للاستثمار، والتي أنجزت مرحلتها الأولى عبر حصر أصول المؤسسة وشركائها وتقييمها، وفق القيمة السوقية الحالية.

وأضاف”الدبيبة” خلال كلمته بأن نشهد اليوم استمرار العمل بالمرحلة الثانية، وهي المصادقة على القوائم المالية من خلال الشركات العالمية المتخصصة والإعلان عن البيانات كافة للشعب الليبي، باعتباره الصندوق السيادي لليبيين”.

وقدمت مؤسسة الاستثمار بدورها، عرضا يوضح خطتها بشأن تنظيم العمل وتحقيق الأهداف المحددة من قبل الحكومة، كما قدمت شركة (EY) عرضا مرئيا يوضح مراحل العمل المعدة من قبلها.

وحضر هذه الاحتفالية أعضاء مجلس الأمناء ومجلس الإدارة بالمؤسسة الليبية للاستثمار وأعضاء مجالس الإدارة للشركات التابعة لمؤسسة الاستثمار.

يشار إلى أن بيانات القوائم المالية للمؤسسة الليبية للاستثمار لم تعتمد أو يصادق عليها منذ 15 عاما.

