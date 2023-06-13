طرابلس 13 يونيو 2023 (وال) _ شدد رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، على ضرورة المُضي قدماً في الخطة المعدة بشأن المؤسسة، والتي أنجزت بدورها مرحلتها الأولى عبر حصر أصول المؤسسة وشركائها وتقييمها.

وأشاد رئيس مجلس الأمناء، على الاستمرار بالعمل على المرحلة الثانية، وهي المصادقة على القوائم المالية من خلال الشركات العالمية المتخصصة، والإعلان عن البيانات كافة للشعب الليبي، باعتباره الصندوق السيادي لكل الليبيين.

جاء ذلك، في كلمته خلال احتفالية نجاح مطابقة القوائم المالية للمؤسسة الليبية للاستثمار وشركاتها التابعة.

هذا و أعلنت المؤسسة بحضور رئيس وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة، عن التصديق على حساباتها وميزانياتها الختامية، من قبل شركة إرنست أند يونغ/ باريس “EY”.

بدوره، أكد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي الدكتور علي محمود في كلمة له خلال الاحتفالية، بأن هذه الخطوة هي نتاج عملٍ دؤوب قامت به المؤسسة الليبية للاستثمار، من خلال فرق متخصصة عملت على تهيئة القوائم المالية للمؤسسة وشركاتها التابعة، حيث استكملت كافة المتطلبات والإجراءات اللازمة لتسوية أرصدتها وحساباتها المصرفية.

وأشار إلى أن الفرق المتخصصة أعدت البيانات والقوائم المالية، وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية “IFRS”.

يذكر إن المؤسسة الليبية للاستثمار، قد أنهت معالجة الإرث السابق الذي دام لأكثرِ من 15 سنة، وستنشر المؤسسة تقرير المطابقة على موقعها الالكتروني، تعزيزًا للشفافية والإفصاح.

وسيشكلُ هذا التقرير رصيدًا استفتاحياً لسنة 2020م والتي ستمثل نقطة انتقال المؤسسة لإعدادِ قوائمَ ماليةٍ مجمعةٍ ومدققةٍ.

وقدمت شركة إرنست أند يونغ “EY” تقريرها المحايد بالمصادقة على القوائم المالية للمؤسسة الليبية للاستثمار، وبهذا فقد نجحت المؤسسة في استلام تقرير المصادقة من شركة محاسبة دولية موثوقة وواحدةٍ من الشركات الأربع الكبرى في العالم.

ويعتبر هذا الإنجاز في إطار الاستراتيجية التي رسمها مجلس إدارة المؤسسة، والهادفة لتعزيز الإفصاح والشفافية، واتباع أفضل الممارسات الدولية المتبعة في الصناديق السيادية الرائدة، وسيمثل هذا الإنجاز نقطة انطلاق لإنجازات طموحةٍ أخرى. (وال – طرابلس)

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