ارتفاع إنتاج بئرين بحقل النافورة إلى 4905 برميل زيت يوميا

بنغازي 13 يونيو 2023 (وال) أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، إجراء معالجات على بئرين بحقل النافورة ما أدى إلى ارتفاع إنتاجهما إلى 4905 برميل زيت يوميا.

وبينت شركة الخليج العربي للنفط عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه تم خلال الأسبوع الماضي العمل بمنطقة التعاقد NA-91 بحقل النافورة على البئر (G320) وكذلك البئر (D01) حيث تم تنفيذ عمليات التحميض والتنظيف بواسطة (Coil Tubing Unit)

وأشارت الشركة إلى أن هذا العمل أدى إلى الحصول على نتائج مرتفعة حيث كان إنتاج الزيت الخام من البئر G320 حوالي 960 برميل زيت يومياً وبلغ الإنتاج بعد عمليات المعالجة 3005 برميل زيت يومياً بمعدل زيادة في الإنتاج بلغت 2045 برميل زيت يوميا فيما كان إنتاج البئر D01 قبل عمليات المعالجة 970 برميل زيت يومياً، وبعد المعالجة أصبح إنتاج الزيت الخام 1900 برميل زيت يومياً بمعدل زيادة في الإنتاج بلغت 930 برميل زيت يوميا. (وال ـ بنغازي)

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