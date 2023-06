آخرها 700 مليون دولار.. البنك المركزي المصري يكشف حجم الودائع الليبية

قال البنك المركزي المصري إنّ مصر حصلت على وديعة بقيمة 700 مليون دولار من ليبيا بنهاية 2022.

وأشار البنك المركزي أمس في تقرير له عن «الوضع الخارجي للاقتصاد المصري» إلى أنّ إجمالي ودائع ليبيا لديه وصلت إلى 900 مليون دولار في سبتمبر العام الماضي.

وذكر البنك أنّ الودائع قصيرة الأجل من دول عربية سجلت أكثر من 14 مليار دولار مقارنة مع 13 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي، فيما استقرت الودائع طويلة الأجل من الدول العربية عند 15 مليار دولار.

