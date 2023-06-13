ضبط شخص يقوم بجرف التربة الزراعية وبيعها بالقرب من مدينة شحات

شحات 13 يونيو 2023 (وال) – ضبطت دورية فرع جهاز الشرطة الزراعية شحات، شخص يقوم بجرف التربة الزراعية وبيعها بمنطقة المنصورة بالتحديد (صنبر) بالقرب من المدينة. وبحسب مكتب العلاقات العامة والإعلام بالجهاز، فقد خرجت دورية فرع شحات على متنها أعضاء التحقيق إلي مكان الواقعة، وتم ضبط الشخص المخالف وضبط آلة الجرف، وذلك بعد ورود بلاغ للفرع […]

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