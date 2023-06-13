بنغازي|حمّاد يبحث أوضاع بلديات مناطق غرب ليبيا

بنغازي 13 يونيو 2023 (وال)- التقى رئيس الحكومة الليبية د. أسامة حماد اليوم الثلاثاء، عددٍ من أعضاء مجلس النواب عن مختلف الدوائر الانتخابية بمناطق غرب ليبيا.

هذا وناقش حماد خلال اللقاء الذي عقده بمقر رئاسة مجلس الوزراء ببنغازي، مختلف أوضاع بلديات مناطق غرب ليبيا، وسير العمل بها ومشاريعها، إضافة إلى المشاريع المستهدف إنشاؤها في تلك المناطق والبلديات خلال العام الحالي.

كما ناقش سيّر العمل الحكومي، وآخر مستجدات الوضع على الساحة المحلية والدولية.

وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على أن يكون هناك لقاء شهري مماثل؛ بحيث يتم تحديد جدول الأعمال والوزارات المستهدفة من الاجتماع والمتطلبات المراد تنفيذها. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال