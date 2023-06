“الدبيبة” يناقش خطة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج

ناقش رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لشؤون الطاقة برئاسة “عبدالحميد الدبيبة”، اليوم الثلاثاء خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج النفط والغاز، واستعراض المشاريع الجارية في الشركات التابعة والشراكات الدولية مع بيوت الخبرة العالمية في استكشافات الغاز والطاقة البديلة ومحاربة الانبعاثات الكربونية، بحضور كافة الأعضاء، وبمشاركة لجنة متابعة تنفيذ الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأشاد “الدبيبة” بجهود العاملين في قطاع النفط لإعادة الحياة لعدد من المشاريع المتوقفة والمنفذة من خلال كفاءات محلية، وأهمها صيانة مجمع ملّيتة، وتشغيل مجمع رأس لانوف المتوقف منذ سنوات.

واتفق المجتمعون على ضرورة توحيد الجهود بكافة مؤسسات الدولة لقطاع النفط والغاز، من أجل زيادة إنتاج النفط والغاز، وتطوير التعاون والشراكة مع الشركات العالمية في هذا المجال لنقل الخبرات وتأهيل الكوادر المحلية، وضرورة زيادة الإفصاح والشفافية لكافة المصروفات التشغيلية والتموينية.

وتم التأكيد على ضرورة تفعيل عمل مكتب المراجعة الدولي المتعاقد عليه من قبل ديوان المحاسبة لمراجعة المصروفات بالمؤسسة الوطنية للنفط خلال السنوات الماضية.

