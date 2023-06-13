رئيس ديوان المحاسبة يشدد على دور المؤسسة التمويلية في منح القروض لذوي الدخل المحدود

بنغازي 13 يونيو 2023 (وال) – شدد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عمر عبدربه صالح، على دور المؤسسة التمويلية في منح القروض لذوي الدخل المحدود في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي جمع رئيس الديوان مع مدير إدارة الفروع بالمصرف الريفي بالمنطقة الشرقية ومدراء الإدارات أمس الإثنين، لمناقشة آلية عمل المؤسسة التمويلية، وما طرأ عليها من مشاكل وصعوبات جراء الانقسام المؤسسي والجهود المبذولة لتوحيدها.

كما حث رئيس الديوان على إنشاء وإدارة المشاريع الاستثمارية التي بدورها تحرك عجلة الاقتصاد الوطني.

وفي الختام، قام مدير إدارة الفروع بالمصرف الريفي بالمنطقة الشرقية، و مدراء الإدارات نيابة عن كافة العاملين بالمصرف الريفي على مستوى المنطقة الشرقية، بتقديم شهادة شكر وتقدير ودرع الوفاء لرئيس الديوان، على الدعم اللامحدود الذي قدمه للعاملين بالمصرف. (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال