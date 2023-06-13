بنغازي تستضيف فعاليات معرض الصناعات التركية

بنغازي 13 يونيو 2023 (وال) استضافت مدينة بنغازي، من 12 إلى 15 يونيو الجاري، فعاليات معرض الصناعات التركية، على أرض معرض الهواري، برعاية بلدية بنغازي، والهيئة العامة للمعارض.

وكان ذلك بحضور سفير دولة تركيا لدى ليبيا السيد “كنعان يلماز ” و عضو مجلس النواب السيدة عائشة الطبلقي، ورئيس جهاز الأمن الداخلي السيد الفريق أسامة محمد الدرسي، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي السيد المهندس الصقر عمران بوجواري، ، وعضو لجنة الإعمار والإستقرار السيد عبدالرحمن زيد، ومدير صندوق إعمار بنغازي درنة السيد المهندس علي الأوجلي ورئيس غُرفة التجارة والصناعه والزراعة بنغازي السيد صالح العبيدي، ومدير فرع الهيئة العامة للإستثمار وشؤون الخصخصة السيد ناصر نجم، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العسكرية والأمنية ورجال الأعمال.

وتواصلت وكالة الأنباء الليبية مع موظفة تنظيم في شركة نور ليبيا شهد فوناس حيث قالت : ” تم افتتاح المعرض أمس الاثنين وهو يخص الصناعات التركية، وشاركت فيه 38 شركة تركية،مع العلم إنه سيستمر إلى يوم الخميس القادم علما بأنه يستقبل زواره من الصباح وحتى المساء ، وقد لاقى المعرض إقبال كبير من الناس .

وبينت ” فوناس” أن المعرض ضمّ أجنحة عرضت فيها : أحذية و ملابس ، ومواد غذائية و لوازم منازل و أثاث منزلي ، إلى جانب مُنتجات زراعية ،كذلك مشغولات معدنية ، أيضا قطع غيار سيارات ومعدات وزيوت ، ومواد تجميل وعناية بالشعر ، ومواد طبية. (وال ـ بنغازي) ن ع

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