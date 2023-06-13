ABC يتحصل على ثلاث جوائز ضمن جوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط

حصل‭ ‬بنك‭ ‬ABC،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬العالمية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬جوائز‭ ‬ضمن‭ ‬مؤتمر‭ ‬جوائز‭ ‬السندات‭ ‬والقروض‭ ‬والصكوك‭ ‬بالشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬تاريخ‭ ‬7‭ ‬يونيو‭ ‬2023‭. ‬وقد‭ ‬حصدت‭ ‬معاملة‭ ‬صكوك‭ ‬مؤسسة‭ ‬التأجير‭ ‬الجوية‭ (‬Air‭ ‬Lease‭ ‬Corporation‭) ‬على‭ ‬لقب‭ ‬صفقة‭ ‬العام‭ ‬لتمويل‭ ‬الطائرات‭ ‬وصفقة‭ ‬العام‭ ‬لصكوك‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية،‭ ‬أما‭ ‬الجائزة‭ ‬الثالثة‭ ‬وهي‭ ‬صفقة‭ ‬العام‭ ‬للمعادن‭ ‬والتعدين‭ ‬فكانت‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬القرض‭ ‬الذي‭ ‬رتبه‭ ‬البنك‭ ‬لشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ (‬ألبا‭). ‬

يُكرم‭ ‬برنامج‭ ‬جوائز‭ ‬السندات‭ ‬والقروض‭ ‬والصكوك‭ ‬بالشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬الصفقات‭ ‬الأكثر‭ ‬ابتكارًا‭ ‬وريادة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬وقد‭ ‬برز‭ ‬بنك‭ ‬ABC‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬للدور‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬إتمام‭ ‬تلك‭ ‬الصفقتين‭ ‬البارزتين‭. ‬

وفي‭ ‬تعليق‭ ‬له‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬بتلك‭ ‬الجوائز،‭ ‬قال‭ ‬كريستوفر‭ ‬ويلموت،‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬الخزانة‭ ‬وأسواق‭ ‬المال‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك‭ ‬ABC‭: ‬‮«‬يسرنا‭ ‬الفوز‭ ‬بهذه‭ ‬الجوائز‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬دليلًا‭ ‬على‭ ‬النموذج‭ ‬الابتكاري‭ ‬الذي‭ ‬يتبعه‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬التمويل،‭ ‬كما‭ ‬تعد‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬تجاه‭ ‬عملائه‭. ‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بدور‭ ‬البنك‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الصفقتين‭ ‬البارزتين‭ ‬مع‭ ‬مؤسسة‭ ‬التأجير‭ ‬الجوية‭ ‬وشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭. ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أتوجه‭ ‬بالشكر‭ ‬لعملائنا‭ ‬وشركائنا‭ ‬على‭ ‬ثقتهم‭ ‬في‭ ‬خدماتنا‭ ‬لأسواق‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬وفريق‭ ‬بنك‭ ‬ABC‭ ‬على‭ ‬خبرتهم‭ ‬والتزامهم‭ ‬تجاه‭ ‬المؤسسة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬علقت‭ ‬نادية‭ ‬زباري،‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬أسواق‭ ‬المال‭ ‬والدين‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬ABC،‭ ‬على‭ ‬جوائز‭ ‬صفقة‭ ‬مؤسسة‭ ‬التأجير‭ ‬الجوية‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬تُعد‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬وتفاني‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬مؤسسة‭ ‬التأجير‭ ‬الجوية‭ ‬الرائدة،‭ ‬حيث‭ ‬تعتبر‭ ‬هذه‭ ‬المعاملة‭ ‬إصدار‭ ‬الصكوك‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬لشركة‭ ‬من‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تغطية‭ ‬الاكتتاب‭ ‬بثلاثة‭ ‬أضعاف‭ ‬ونصف‭ ‬الضعف‭. ‬كما‭ ‬نفخر‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬بنك‭ ‬ABC‭ ‬لتسهيل‭ ‬التمويل‭ ‬المتوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬لأحد‭ ‬عملائنا‭ ‬الرئيسيين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وجذب‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬القوية‭ ‬إلى‭ ‬سوق‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬جهته،‭ ‬علق‭ ‬طارق‭ ‬أمين،‭ ‬رئيس‭ ‬إدارة‭ ‬القروض‭ ‬المجمّعة‭ ‬في‭ ‬بنكABC‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬بتكليفنا‭ ‬بمهمة‭ ‬قيادة‭ ‬ترتيب‭ ‬التسهيل‭ ‬المجمع‭ ‬لشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭. ‬إن‭ ‬الاستجابة‭ ‬المذهلة‭ ‬التي‭ ‬تلقيناها‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬القروض‭ ‬المجمعة‭ ‬هي‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬صلابة‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬وسمعتها‭ ‬الراسخة‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‮»‬‭.‬

تُعد‭ ‬مؤسسة‭ ‬التأجير‭ ‬الجوية‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬شركة‭ ‬لتأجير‭ ‬الطائرات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬حيث‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬الأصول‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها‭ ‬المؤسسة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬55‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬عبر‭ ‬أسطول‭ ‬الطائرات‭ ‬الذي‭ ‬تمتلكه‭ ‬وتشرف‭ ‬عليه،‭ ‬والطائرات‭ ‬تحت‭ ‬الطلب‭. ‬وقد‭ ‬قام‭ ‬بنك‭ ‬ABC‭ ‬بدور‭ ‬المموّل‭ ‬الحصري‭ ‬والمنظم‭ ‬والمدير‭ ‬المشترك‭ ‬والوكيل‭ ‬لصفقة‭ ‬إصدار‭ ‬صكوك‭ ‬إسلامية‭ ‬بقيمة‭ ‬600‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬5‭ ‬سنوات‭. ‬ويُعد‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬لشركة‭ ‬من‭ ‬أمريكا‭ ‬الشمالية،‭ ‬وُتعد‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬فيها‭ ‬مؤسسة‭ ‬التأجير‭ ‬الجوية‭ ‬صكوكًا‭ ‬إسلامية،‭ ‬حيث‭ ‬يُستحق‭ ‬سدادها‭ ‬عام‭ ‬2028‭. ‬

كما‭ ‬أدى‭ ‬بنك‭ ‬ABC،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬بنك‭ ‬الخليج‭ ‬الدولي‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬دور‭ ‬المرتب‭ ‬الأولي‭ ‬المفوض‭ ‬والوكيل‭ ‬للقرض‭ ‬المجمع‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬منحه‭ ‬لشركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬وتبلغ‭ ‬قيمته‭ ‬1‭.‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬ويستحق‭ ‬السداد‭ ‬عام‭ ‬2030‭. ‬

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