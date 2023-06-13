مصادر توضح موعـد صرف منحة الزوجة والبنات ومنحة الاولاد

أوضحت مصادر بوزارة الشؤون الاجتماعية عقب إحالة منحة الأولاد و منحة الزوجة والبنات فوق ال18 سنة عن ثلاثة أشهر (ابريل، مايو ويونيو) إلى المصارف، عن موعد اضافة المنح إلى حسابات المستحقين بالمصارف.

وأكدت المصادر أن منحة_الابناء و منحة الزوجة والبنات فوق سن 18 ستكون في الحسابات بعد غدا الخميس او يوم الاحد القادم في حسابات المستحقين، حيث سيتم تسليم منحة الأبناء 3 اشهر بالاضافة

إلى مستحقات الملاحق وكذا صرف 3 أشهر من منحة الزوجة و البنات فوق 18.

وكان رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة قد أصدر تعليمات بصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 سنة ومنحة الأبناء لثلاثة أشهر (أبريل – مايو -يونيو ) قبل عيد الأضحى المبارك.

من جهتها، اعلنت إدارة الميزانية بوزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، عن احالة منحة الزوجة والأبناء والبنات فوق الـ18 عاما، إلى مصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف.