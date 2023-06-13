وزير الاقتصاد والتجارة يصدر توجيهات بشأن تسعير رغيف الخبز

وجّه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، الإدارات المختصة بالوزارة لإعداد قرار تحديد سعر رغيف الخبز، جاءذلك خلال اجتماعاً عقده بديوان الوزارة أمس الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها علي “فيسبوك”، إن ذلك جاء خلال اجتماع الحويج مع المدير العام المكلف للديوان الليبي للحبوب حسين العمامي، ومدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك مرعي الدرسي، ورئيس نقابة الخبازين محمد أبوخريص.

وشدد الحويج على متابعة تنفيذ القرار فور اعتماده بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي وكافة الجهات الرقابية والضبطية، وإلزام المخابز بكافةالمناطق على تطبيق ضوابط وشروط صناعة رغيف الخبز وفق القرار.