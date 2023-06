«كيا» تُعلن عن افتتاح مصنع التجميع في غانا

أعلنت “رانا موتورز”، الموزع الرسمي لشركة “كيا” في غانا، عن الافتتاح الرسمي لمصنع التجميع المتطور في البلد الإفريقي، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة الشركة وتواجدها ودعم أعمالها في القارة الإفريقية.

وبحسب ما أفادت الشركة في بيان أُرسل إلى “عين ليبيا”، فإن هذه الخطوة تُشكل إنجازاً بارزاً على مستوى استراتيجية التوسع الخاصة بشركة “كيا” في القارة الأفريقية، كما تساهم هذه الخطوة الإستراتيجية، من خلال التركيز على منطقة غرب أفريقيا، في تعزيز مكانة “كيا” كلاعب رئيسي في قطاع صناعة السيارات في المنطقة.

وأقيم حفل الافتتاح الرسمي لمصنع التجميع، بحضور رئيس جمهورية غانا، نانا أدو دانكوا أكوفو أدو، ومايكل أوكيري بافي، نائب وزير التجارة والصناعة في غانا، وهنري كوارتي، الوزير الإقليمي في غانا، إلى جانب عدد من المسؤولين والقياديين البارزين في البلاد.

وأشار البيان إلى أن مصنع التجميع الخاص بشركة “كيا”، الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع شريكها البارز والموزع الرسمي “رانا موتورز” في مدينة أماساما في غانا يُشكل دلالة واضحة على الشراكة والعلاقات الوطيدة القائمة بين كوريا وغانا، والتي تجمع بين التكنولوجيا الهندسية الكورية والتفاني والقدرات والشغف الغاني.

ووفقاً لبيان الشركة، فإن المنشأة الجديدة تتميز بأحدث التقنيات والتجهيزات، ويعمل فيها فريق من المهندسين والفنيين ذوي المهارات العالية، بهدف تلبية المعايير الدولية الصارمة التي تعتمدها “كيا” لتقديم سيارات عالية الجودة للمستهلكين الأفارقة.

وقال ياسر شابسوغ، الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة “كيا”: “ستساهم هذه المنشأة المتطورة، ليس فقط في تلبية الاحتياجات الحالية للعملاء الغانيين، ولكن أيضاً ستلبي متطلباتهم المستقبلية بشكلٍ استباقي. ويتمحور هدفنا حول تلبية المتطلبات والاحتياجات ليس فقط داخل غانا ولكن أيضاً في جميع أنحاء غرب إفريقيا. ونحن متحمسون للاستفادة من الفرص التي ستوفرها هذه الخطوة التوسعية”.

من جهته أعرب عصام عضيمات، الرئيس التنفيذي لشركة “رانا موتورز”، عن أهمية مصنع التجميع ودوره في تعزيز وتوطيد العلاقات بين غانا وجمهورية كوريا، وقال:” نحن نفخر بالدور الذي نقوم به، والذي يُسهم في تعزيز علاقات التعاون بين غانا وجمهورية كوريا من خلال تعزيز مستويات التميّز”.

هذا ويتميز مصنع التجميع، الذي يتماشى مع رؤية العلامة التجارية لتصبح مزوداً رائداً لحلول التنقل المستدام، بأحدث التقنيات والتكنولوجيات لمعالجة التحديات العالمية البالغة الأهمية في قطاع التصنيع مثل ندرة المياه واستهلاك الطاقة.

واعتمدت شركة “كيا” و”رانا موتورز”، نهجاً مستداماً للمياه يقوم على نظام تجميع مياه الأمطار، ما يتيح تخزين المياه الجارية وإعادة استخدامها لعمليات التصنيع اليومية.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل نهج الطاقة المستدامة المعتمد في منشأة التصنيع، على الضوء الطبيعي وأنظمة التهوية والعزل الحراري للحد من استهلاك الطاقة، وستشهد المرحلة التالية من المشروع، تركيب الألواح الشمسية على سطح المصنع، ما ما يتيح للمنشأة توليد طاقتها بشكل مستدام، لتغطية جميع احتياجاتها الاستهلاكية من الطاقة.

ويُصنف مصنع التجميع، باعتباره أكبر مصنع في غانا والمنطقة، حيث يقوم بتجميع ستة طرازات من المركبات، وتشمل خططه التوسعية الوصول إلى تجميع عشرة طرازات في الأشهر القليلة المقبلة، وتمتد منشأة أماساما على مساحة 65000 متر مربع، وتبلغ مساحة المباني 16000 متر مربع مع أكثر من 1000 متر مربع من مساحات العيش.

وتماشياً مع معدلات والنسب الإنتاجية، تبلغ الطاقة التشغيلية الأولية للمصنع 35 ألف مركبة، مع خطط للتوسع إلى 70 ألف مركبة. وتم استخدام ما يقرب من 6000 طن من الأسمنت و 3500 طن من الحديد والصلب في عمليات البناء، لتلبية الحجم الكبير للمصنع.

ويتم حالياً إنتاج ستة طرازات من سيارات “كيا” وهي كيا Cerato، وكيا K5، وكيا Sonet، وكيا Seltos، وكيا Sportage، وكيا Sorento، ومن المقرر أن تشهد هذه المجموعة المزيد من التوسع قريباً لتشمل 10 طرازات، بما في ذلك كيا K2700 وكيا K3000 وكيا Carens وكيا Picanto.

ومع انطلاق عمليات الإنتاج الرسمية في أكبر مصنع تجميع إقليمي، نجحت شركة “كيا” و”رانا موتورز” في تعزيز مكانتهما الرائدة كأبرز مصنعي السيارات في العالم.

يُشار إلى أن “كيا” هي علامة سيارات عالمية مع رؤية لتوفير حلول تنقل مستدامة للمستهلكين والمجتمعات حول العالم، وتأسست الشركة في عام 1944 وواصلت تقديم حلول التنقل لأكثر من 75 عاما، ومع 52 ألف موظف حول العالم وحضور في ما يزيد على 190 سوقا، ومنشآت تصنيع في 6 دول، تبيع الشركة اليوم حوالي 3 ملايين سيارة سنويا.

وتتصدر “كيا” اليوم جهود ترويج السيارات الكهربائية والعاملة على البطارية وتطوير مجموعة متنامية من خدمات التنقل، وتشجيع ملايين الأشخاص حول العالم على استكشاف أفضل طرق التجول، ويعكس شعار الشركة – الحركة التي تلهم – التزامها بإلهام المستهلكين عبر منتجاتها وخدماتها.

