محلل اقتصادي : الحكومات المتعاقبة تتحمل مسؤولية فاتورة الرواتب المرتفعة

ألقى محلل اقتصادي ليبي باللائمة على الحكومات المتعاقبة في البلاد منذ العام 2011 في ارتفاع فاتورة الرواتب في الموازنة الليبية، بعدما أظهرت بيانات رسمية ارتفاع نفقات الرواتب إلى 22.7 مليار دينار (71%) من إجمالي الإنفاق العام، البالغ 32.1 مليار دينار، منذ يناير إلى نهاية مايو المنقضي.

وفي مداخلة عبر برنامج «اقتصاد بلس»، الذي تبثه قناة «الوسط Wtv»، انتقد المحلل الاقتصادي مختار الجديد هيكل الموازنة في ليبيا، واصفًا إياه بأنه «غير مريح». وعدّ الأرقام المرتفعة لأعداد الموظفين انعكاسا لـ«إنفاق حكومي استهلاكي يضع البلاد في مشكلة عقيمة».

وقال الجديد: «لا يوجد قطاع خاص يستوعب الأيدي العاملة في ليبيا، ويمثل قيمة مضافة لاقتصاد البلاد، في ظل غياب التخطيط الرشيد»، مشيرا إلى «الحكومات المتعاقبة تستسهل حل مشكلة البطالة بتعيين موظفين حكوميين يفوق احتياجات مؤسسات وهيئات الدولة، وهو حل سهل أيضا بالنسبة للمواطن».

وبلغ عدد الموظفين في الوحدات الإدارية للدولة مليونين و362 ألفا و756 شخصا، أي 37% من إجمالي تعداد البلاد السكاني، وفق آخر أرقام أوردها تقرير صادر عن ديوان المحاسبة في العام 2021.

وسجل الإنفاق على الرواتب 9.3 مليار دينار، أُحيلت إلى مراقبات الخدمات المالية بالمدن، وتمثّل 41% من باب الرواتب. ومن بين فاتورة الرواتب أيضا مليار و855 مليونًا و144 ألفًا و441 دينارًا ليبيًا نفقات للجهات التشريعية والتنفيذية خلال الفترة من الأول من يناير حتى نهاية مايو الماضي، من بينها مليار و223 مليونًا و760 ألف دينار لباب الرواتب، تمثّل نحو 66% من إجمالي الإنفاق خلال تلك الفترة.