شهدت ليبيا إقامة أول حدث اقتصادي تركي كبير منذ العام 2011، وذلك بانطلاق معرض الصناعات التركية بمدينة بنغازي، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول، الثلاثاء.

وبحسب مراسل الوكالة التركية، يشارك في المعرض 38 شركة تركية و65 رجل أعمال تركي، ويستمر 4 أيام تحت رعاية المجلس البلدي لمدينة بنغازي (حكومي).

ومن بين الشركات التركية المشاركة في المعرض “رويال مكاترونيك” المتخصصة في صناعة الآلات، و”سكايميكس” التي تعمل في مجال صناعة محطات خلط الخرسانة، و”اغروجان” للخدمات الزراعية، و”هروز دمير” لتصنيع المعادن، إضافة لشركة “كارانفيل” للخدمات اللوجستية.

ويقدم المعرض منتجات ذات صناعة تركية منها الأثاث ولوازم المنازل والأجهزة الكهرومنزلية والمواد الطبية والغذائية والمنتجات الزراعية والمشغولات المعدنية وقطع غيار السيارات والمعدات والزيوت ومواد التجميل، وفق مراسل الأناضول.

وأشار رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى قرنفيل، إلى أن ليبيا وبحكم موقعها الجغرافي الاستراتيجي “تعد بوابة إفريقيا المفتوحة على العالم وبوابة العالم المفتوحة على إفريقيا”، وأفاد بأن بنغازي المطلة على البحر المتوسط هي ثاني أكبر مدينة في ليبيا، وإحدى مراكز الجذب من حيث الاستثمار.

ولفت إلى أنه يمكن لرجال الأعمال الأتراك الذين يمتلكون خبرات كبيرة الاستفادة من الفرص الاستثمارية في ليبيا لسد احتياجات هذا البلد في مجالات مختلفة، والمساهمة في تنميتها في الوقت ذاته.