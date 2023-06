اتفاق بين وزارة الاقتصاد ونقابة الخبازين على أسعار جديدة للخبز شرط التزام المخابز

قال رئيس نقابة الخبازين “محمد بوخريص”، إنه جرى الاتفاق مع وزارة الاقتصاد على ضرورة أن تلتزم جميع المخابز بالأسعار الجديدة، والاشتراطات الفنية والصحية.

وأضاف بوخريص في تصريح لقناة ليبيا لأحرار، عقب اجتماعه مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أنهم اتفقوا أيضا على أن تتم مراجعة قرار الوزارة كل ثلاثة أشهر.

وأشار بوخريص إلى أن وزير الاقتصاد شدد على ضرورة الحصول على موافقة نقابة الخبازين لمزاولة المهنة وافتتاح المخابز.

كما كشف بوخريص أنهم اتفقوا على أن يكون سعر الرغيف 250 درهما؛ وبوزن 70 جراما بالنسبة للخبز الدائري المعروف محليا باسم “المحورة”، و80 جراما بالنسبة لخبز الإفرنجي الطويل.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

