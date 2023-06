بنك “ABC” برئاسة “الصديق الكبير” يُتوّج بثلاث جوائز ضمن مؤتمر جوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط

تحصل بنك “ABC” الذي يرأس مجلس إدارته “الصديق الكبير” محافظ مصرف ليبيا المركزي، على ثلاث جوائز ضمن مؤتمر جوائز السندات والقروض والصكوك بالشرق الأوسط الذي أقيم في دبي نهاية الأسبوع الماضي.

ويكرم برنامج جوائز السندات والقروض والصكوك بالشرق الأوسط الصفقات الأكثر ابتكارًا وريادة على مستوى المنطقة، وقد برز بنك “ABC” هذا العام للدور البارز الذي قام به في إتمام عدد من الصفقات المتميزة في مجالات الطائرات والمعادن والتعدين.

وعبر رئيس إدارة الخزانة وأسواق المال لمجموعة بنك “ABC” عن سعادة وامتنان مسؤولي البنك من الفوز بهذه الجوائز التي تعتبر دليلًا على النموذج الابتكاري الذي يتبعه البنك في التمويل كما تعتبر شهادة على التزام البنك تجاه عملائه.

يشار إلى أن بنك “ABC” هو مصرف عربي مقره البحرين أسس عام 1980 من حكومات ليبيا والبحرين والامارات برأس مال مليار دولار وله فروع في ليبيا والبحرين والإمارات ومصر وتونس والجزائر والعراق ولبنان والأردن، وفي نهاية 2010 استحوذ مصرف ليبيا المركزي على أسهم جهاز أبوظبي للاستثمار في المؤسسة والبالغة نسبتها 17.72%، مما رفع مساهمة ليبيا في بنك “ABC” إلى 59.37%.

