«الدبيبة» يبحث مع المجلس الأعلى للطاقة زيادة إنتاج النفط والغاز

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع المجلس الأعلى لشؤون الطاقة خطة المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج النفط والغاز.

واستعرض الاجتماع الذي عقد بالمؤسسة الوطنية للنفط، المشاريع الجارية في الشركات التابعة والشراكات الدولية مع بيوت الخبرة العالمية في استكشافات الغاز والطاقة البديلة ومحاربة الانبعاثات الكربونية.

من جانبه، أشاد الدبيبة بجهود العاملين في قطاع النفط لإعادة الحياة لعدد من المشاريع المتوقفة والمنفذة من خلال كفاءات محلية، وأهمها صيانة مجمع ملّيتة، وتشغيل مجمع رأس لانوف المتوقف منذ سنوات.

واتفق المجتمعون على ضرورة توحيد الجهود بكافة مؤسسات الدولة لقطاع النفط والغاز، من أجل زيادة إنتاج النفط والغاز، وتطوير التعاون والشراكة مع الشركات العالمية، وضرورة زيادة الإفصاح والشفافية لكافة المصروفات التشغيلية والتموينية.

كما تم التأكيد على ضرورة تفعيل عمل مكتب المراجعة الدولي المتعاقد عليه من قبل ديوان المحاسبة لمراجعة المصروفات بالمؤسسة الوطنية للنفط خلال السنوات الماضية.

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