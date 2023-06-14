تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار من المصرف المركزي اليوم (الاربعاء 14 يونيو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 14 يونيو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.8176 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وبلغ متوسط سعر صرف اليورو 5.1956 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0748 دينار، والدولار الكندي 3.6189 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2035 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2845 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3117 دينار، والدينار التونسي 1.5516 دينار، والدرهم المغربي 0.4769 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: