اجتمعت لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للنفط، اليوم الأربعاء، لمتابعة نتائج توصيات الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة، بمشاركة رئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة”، ووزير المواصلات “محمد الشهوبي”.

وتم خلال الاجتماع، متابعة تنفيذ الميزانية خلال النصف الأول من العام الجاري وفق البرامج والمشروعات والبيانات الفنية والمالية، كذلك مناقشة ملف الالتزامات القائمة على المؤسسة والشركات التابعة لها، وفق ملاحظات لجان ديوان المحاسبة ونسبة التنفيذ.

وأكد المجتمعون، على ضرورة الإفصاح عن المصروفات المتعلقة بالمؤسسة خلال النصف الأول وفق توصيات المجلس الأعلى لشؤون الطاقة.

واختتم الاجتماع بالتعرف على خطة المؤسسة الوطنية للنفط للنصف الثاني من العام الجاري، والتدفقات المالية اللازمة لضمان استمرار المشروعات التنموية والتطويرية المعتمدة بالخطة، للوصول إلى معدلات إنتاج أعلى.

The post لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للنفط تتابع نتائج توصيات الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا