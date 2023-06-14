بحث تفعيل عضوية قطاع البريد والاتصالات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية

طرابلس 14 يونيو 2023 (وال) – طالب رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للبريد والاتصالات بضرورة متابعة القضايا المتعلقة بعضوية القطاع بالمنظمات العربية والإقليمية والدولية وأهمية عضوية وتمثيل ليبيا بها .

وشدد المسؤول على ضرورة الاستفادة من البرامج التي من خلالها تساهم في مجال التطوير وتدريب والرفع من مستوى الكفاءات بالشركة.

ونبه إلى وضع خطة لمواجه العراقيل التي تواجه القطاع من تأخر بعض الإجراءات الإدارية والفنية والمالية بهذا الخصوص، ومحاولة وضع آلية وإيجاد الحلول لهذه العراقيل ساعين للنهوض بشركة بريد ليبيا وهذا القطاع في مطاف التطور والتقدم العالمي .

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الإدارة بالشركة العامة للبريد أمس الثلاثاء مع وكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات والتعاون الدولي بمقر إدارة المنظمات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وحضر الاجتماع مدير مكتب التعاون الفني والدولي بالهيئة العامة للاتصالات، ومكتب التعاون الدولي بالشركة . (وال – طرابلس)

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