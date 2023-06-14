بحث رفع كفاءة موظفي فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية

طرابلس 14 يونيو 2023 (وال) – قالت مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الخدمة المدنية وفاء راشد إن الوزارة في صدد إعداد برنامج تدريبي يستهدف موظفي الفروع والمكاتب، من خلال الخطة التدريبية لفروع المعهد الوطني للإدارة كمرحلة أولى.

وعقدت مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة اجتماع موسع أمس الثلاثاء مع مديري فرع الخدمة المدنية بالمنطقة الشرقية أحمد الورفلي، و فرع المنطقة الغربية عاشور موسى وبحضور رئيس قسم التدريب بالإدارة خالد البوسيفي.

وتناول الاجتماع تفاصيل الخطة التدريبية وآليات ترشيح الموظفين و البرامج التدريبية المستهدفة وعدد من الإجراءات التنظيمية استعدادً لانطلاقها الفترة المقبلة .

وتأتي هذه الخطوة بناء على توجيهات وزير الخدمة المدنية بشأن وضع خطة التدريبية تشمل موظفي المكاتب والفروع التابعة للوزارة، للرفع من كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية، بما يضمن تحسين وتطوير أداء القطاع. (وال – طرابلس)

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