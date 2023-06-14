تغيير ملحوظ.. في اسعار الخضروات و الفواكه في ليبيا اليوم الاربعاء 14 يونيو 2023

ننشر اسعار الخضروات و الفواكه في السوق المحلي في ليبيا اليوم الاربعاء 14 يونيو 2023.

شهدت الخضروات اليوم الأربعاء انخفاض في الخيار وارتفاع في كُلاً من الفلفل الأحمر والثوم، واستقرار في باقي المنتجات.

وشهدت الفواكه استقرار في معظم المنتجات وانخفاض فقط في التفاح الإيطالي والعنب التركي، وارتفاع في الكمثرى والعنب التونسي

وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .

وفيما يلي قائمة اسعار الخضروات و الفواكة في السوق المحلي في ليبيا اليوم الاربعاء 14 يونيو 2023 :