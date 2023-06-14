تغيير في اسعار الاسمنت والحديد ومواد البناء في ليبيا اليوم الاربعاء 14 يونيو 2023

ننشر اسعار الحديد و الاسمنت و مواد البناء في ليبيا اليوم الاربعاء 14 يونيو 2023 ، وفقاً للنشرة الأسعار اليومية من شبكة ليبيا التجارية .

وشهدت مواد البناء اليوم الأربعاء انخفاض الإسمنت المحلي والمستورد والياجور ورمل البناء، وارتفاع في الحديد المسلح رقم 16 الطوب الإسمنتي رقم ،15، 20 والشرشور، واستقرار في باقي المواد.

وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .

وفيما يلي قائمة اسعار الحديد و الاسمنت و الطوب و مواد البناء في ليبيا اليوم الاربعاء 14 يونيو 2023: