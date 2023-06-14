تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 14 يونيو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 14 يونيو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 14 يونيو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي
4.8297 د.ل – للبيع – 4.8056 د.ل للشراء
▪️ الدولار 🇺🇲
ب5.1475 ~ 5.1425 دينار
▪️ اليورو 🇪🇺
ب5.5200 ~ 5.4800 دينار
▪️ الدينار التونسي 🇹🇳
1.64 دينار
▪️ الباوند = 6.40 دينار
▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب 5.1600 ~ 5.1550 دينار
▪️ دولار حوالة دبي =
ب5.18 دينار
▪️ تحويل يورو لتركيا 🇹🇷🇪🇺
+8.00 ~9.00 قروش على سعر الكاش
▪️ الليرة التركية
0.24 دينار
▪️ الجنيه المصري
0.14 دينار
▪️ الدينار الاردني
7.35 دينار
▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار
▪️ كسر ذهب 18 ب240.00 دينار
▪️ الذهب المسبوك = ب244.00 للجرام
دولار بشيك الوحدة =5.25 دينار
دولار بشيك التجارة والتنمية =5.24 دينار
نسبة سحب البطاقات دولار = ~ % الدينيز
نسبة سحب بطاقات دولار = 3.60 %الامان
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