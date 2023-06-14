توجهت قوة من إدارة إنفاذ القانون بالادارة العامة للعمليات الامنية اليوم الاربعاء الموافق 14 يونيو 2023م إلى بلدية سوق الخميس امسيحل منطقة الحي الصناعي بناء على تعلميات مكتب النائب العام بشأن اخلاء مقر تابع للشركة العامة للكهرباء خاص بالجباية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات السيد وزير الداخلية المكلف لواء عماد مصطفى الطرابلسي بضرورة التعاون مع الجهات القضائية بما يصدر عنها من تعليمات.

حيث قامت القوة باخلاء المقر من شاغليه بالمخالفة وتسليمه إلى شركة الكهرباء بناء على التعليمات الصادرة بشانه.