المنقوش تتسلم من السفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا أوراق اعتماده

طرابلس 14 يونيو 2023 (وال)- استقبلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش الأربعاء بديوان الوزارة في طرابلس، السفير الإيطالي الجديد لدى ليبيا جانلوكا البيريني الذي قدم لها نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى ليبيا.

وأكد السفير الإيطالي دعم بلاده للجهود التي تبذلها حكومة الوحدة عامة ووزارة الخارجية خاصة من أجل تحقيق الاستقرار في ربوع ليبيا كافة، مُبديًا حرص بلاده على تعزيز وتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين.

من جانبها، رحبّت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بالسفير الجديد، متمنية له التوفيق في أداء مهامه واستعداد الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة له.

وأكدت المنقوش على عمق العلاقات بين البلدين ودور السفارتين في توطيد التعاون والشراكة، من خلال تقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات لمواطني البلدين. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال