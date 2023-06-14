وصول معدات وقطع غيار موردة من شركة “GE” الأمريكية تابعة لشركة الكهرباء

طرابلس 14 يونيو 2023 (وال) – أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء عن وصول المزيد من المعدات الكهربائية إلى محطات الكهرباء .

وبينت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن “12” شحنة تحتوي على معدات وقطع غيار موردة من شركة GE الأمريكية وصلت إلى ميناء طرابلس البحري.

وأوضحت الشركة أن هذه الشحنة ستكون مكملة لإجراء أعمال العمرات الجسيمة للوحدات الغازية الجاري تنفيذها حالياً بمحطة الزويتينة.

وكذلك وصول شحنة مفاتيح كهربائية خاصة بمحطة غرب طرابلس موردة من شركة نومس، وجرى نقل الشحنات إلى مخازن الشركة للاستلام التي تمت من قبل دائرة الفحص والاستلام .

يشار إلى أن ذلك يأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة والمستمرة التي يقوم بها مجلس إدارة الشركة لدعم الشبكة الكهربائية والرفع من كفاءة ادائها الإنتاجي. (وال – طرابلس)

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