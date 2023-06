ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال اجتماع اليوم الأربعاء مع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” بمقر المصرف، الخطوات الإجرائية لنتائج مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي.

وشدد “الدبيبة” على ضرورة تشكيل فريق عمل من كل مؤسسات الدولة لوضع خطة تنفيذية للتوصيات الواردة في بيان بعثة مشاورات المادة الرابعة، وأهمها وضع ملامح رؤية اقتصادية وطنية واضحة.

من جانبه أكد “الكبير” بأن الاجتماعات التي عقدت مع صندوق النقد الدولي برعاية المركزي، كانت فاعلة ووصلنا لنتائج واقعية لتقييم الوضع الاقتصادي ومكامن القوة والضعف واصدار توصيات مهنية جيدة، مشيراً بأنها كانت بمشاركة ديوان المحاسبة ووزراء النفط والاقتصاد والعمل والمالية خلال مارس الماضي بعد توقف دام اكثر من عشر سنوات.

The post “الدبيبة” و”الكبير” يناقشان الخطوات الإجرائية لنتائج مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا