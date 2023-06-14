الدبيبة يبحث مع الكبير نتائج الاجتماعات مع صندوق النقد

طرابلس 14 يونيو 2023 (وال) – بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الخطوات الإجرائية لنتائج مشاورات المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي.

وقالت منصة «حكومتنا» الرسمية، إن الدبيبة شدد خلال الاجتماع على ضرورة تشكيل فريق عمل من كل مؤسسات الدولة لوضع خطة تنفيذية للتوصيات الواردة في بيان بعثة مشاورات المادة الرابعة، وأهمها وضع ملامح رؤية اقتصادية وطنية واضحة.

بدوره، أكد الكبير أن الاجتماعات التي عُقِدت مع صندوق النقد الدولي خلال مارس الماضي بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات، كانت فاعلة، منوهًا بالتوصل إلى نتائج واقعية لتقييم الوضع الاقتصادي ومكامن القوة والضعف.

يشار إلى أن المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي تنص على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تجري في العادة على أساس سنوي. (وال – طرابلس)

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